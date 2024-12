Metropolitanmagazine.it - Chi è Serena De Ferrari: dalla serie tv Mare Fuori al fidanzato produttore e il figlio in arrivo

Nata a Torino il 4 maggio 1998,Deè cresciuta in una famiglia appassionata di musica, che ha coltivato il suo talento fin da piccola. Dopo quindici anni di studi al Conservatorio, tra pianoforte e canto lirico,ha calcato il palco del Teatro Regio di Torino come voce bianca. La svolta avviene a soli 16 anni, quando ottiene una borsa di studio per la Manhattan School of Music di New York, dove si trasferisce insieme alla sorella Gaia.Nonostante il successo musicale,Deaffronta un periodo difficile nella Grande Mela, decidendo di tornare in Italia per ritrovare stabilità. Qui si reinventa, intraprendendo la carriera di modella e successivamente di attrice. Il suo debutto sul piccolo schermo arriva con il ruolo di Viola in, una giovane detenuta con una personalità complessa e tormentata, che le vale un’ampia notorietà.