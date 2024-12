Sport.quotidiano.net - Certezze e dubbi: Karlsson ancora fuori dai giochi. Holm non molla la fascia destra. Lykogiannis si tiene quella mancina

Orsolini è tornato. La questione è se partirà o meno titolare contro i granata. "E’ totalmente a disposizione", ha detto Italiano alla vigilia e considerato che si parla del capocannoniere della squadra, tanto dovrebbe bastare a inserirlo con certezza dal primo minuto. Ma ha detto pure altro, il tecnico rossoblù, elogiando Odgaard: "Abbiamo tanti esterni. Devo fare i complimenti a Jens. Di solito chi non si allena in una posizione disimpara. Invece con la Fiorentina ha fatto benissimo e ci ha fatto vincere la partita, anche se non lo provavo inda esterno sinistro da tempo". Insomma, Orso ha bruciato le tappe, ma ha solo due allenamenti nelle gambe, motivo per cui Italiano medita di tenerlo come arma di scorta, a partita in corso. Anche perché Ndoye non c’è e con i 5 cambi avere chi sa determinare subentrando è fondamentale.