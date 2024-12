Ilrestodelcarlino.it - Un weekend di sport e musica

con ‘Sognando sotto l’albero’ e, con Veregra Run animeranno il fine settimana in città. Domani sera, ore 21,15, al teatro ‘La Perla’ concerto di beneficenza ‘Sognando sotto l’albero’ con il violinista Valentino Alessandrini. Il concerto a ingresso gratuito, è organizzato dall’associazione ‘Granarium - Stefano Bracalente’: il ricavato in beneficenza. Info: 338 8809845. Domenica mattina, invece, spazio allocon la 3a edizione della Veregra Run, Memorial Lorenzina Monteverde, organizzata dall’Asd Podistica Montegranaro, con la partnership del Rotary Club e il patrocinio del Comune, gara che quest’anno è inserita nel calendario della Federazione Atletica Leggera Marche. Il ritrovo è alle ore 8, al complessoivo ‘Gismondi’; la partenza alle 9 con percorso lungo le vie cittadine di circa 10 km per la competitiva (iscrizioni entro oggi) e una passeggiata ludico motoria non competitiva di 3,5 km all’interno dell’areaiva.