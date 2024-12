Iodonna.it - Ultima giornata di lavoro dell'anno? Nessun problema, la regina sa come coniugare impegni istituzionali e spirito natalizio

Il 2024 volge al termine anche per Letizia di Spagna, che ha concluso il suodipubblici nella città di Cuenca, a curca 140 chilometri da Madrid. La, insieme a re Felipe VI, ha inaugurato il nuovo Ospedale Universitario. Un’occasione perfetta per sfoggiare un nuovo look da working royal. In un elegante completo rosso bordeaux, la sovrana ha trasmesso raffinatezza e, lasciando un’impronta di classe prima di proiettarsi sul nuovo. Letizia di Spagna: i migliori Royal Look guarda le foto Letizia di Spagna in rosso, coloree festivitàcolore meglio del rosso può incarnare l’atmosfera natalizia.