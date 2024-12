Biccy.it - Stefania Orlando svela un segreto di tre gieffini: “Finta storia”

Leggi su Biccy.it

Se i piumoni potessero parlare gli ascolti del Grande Fratello raddoppierebbero. Già con le rivelazioni di Javier Martinez su Shaila Gatta abbiamo avuto la conferma che i concorrenti la notte si lasciano andare a confidenze pruriginose e fanno piani per cercare di rimanere più tempo possibile in gioco. Che tra Jessica MorlacchieLuca Calvani ci fossero molte cose ancora non affrontate in puntata era ovvio, lei in più occasioni ha detto “se parlo io. ma sono una signora e non dirò altro“. Ma a quanto pare Luca non è l’unico a nascondere degli scheletri nell’armadio.poche ore fa ha fatto una confessione spiazzante proprio su Jessica.Luca ha appena detto ad Amanda che le nuove entrate gli hanno detto di non parlare senza microfono con Jessica. E le ha detto anche che Jessica quando Lui era in nomination gli ha proposto di fare laper farlo restare e lui ha detto di no! Ho capito bene?#grandefratello pic.