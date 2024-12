Lanazione.it - Società Operaia di Cascina: sono tre gli attestati di Benemerenza consegnati nel 2024

(PI), 20 dicembre– Anche in questo secondo mandato della presidenza di Meri Gronchi, ladiha proseguito con convinzione una tradizione consolidata: ogni anno, nel mese di dicembre, vengonoglidiai soci che sidistinti per il loro impegno e sostegno all’Associazione. Un gesto che non solo celebra l’attività dei singoli, ma sottolinea il valore collettivo di un’associazione che, con dedizione, ha contribuito alla crescita della cittadina per oltre un secolo e mezzo. Laè profondamente legata alla storia di, non solo a livello sociale e culturale, ma anche materiale. Grazie ai soci meritevoli, l’Associazione e il suo Museo - il Museo delladi, Legno e Mestieri - continuano a crescere e a raccontare la storia della cittadina.