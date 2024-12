Sport.quotidiano.net - Sant’Agostino trionfa a Massa Lombarda: Cazzadore decisivo, ambizioni rilanciate

Ilespugnagrazie a un gol di Fabio, salito in doppia cifra, un risultato che consente di rilanciare leramarre per le posizioni di vertice e tenere a distanza i romagnoli. "Abbiamo fatto la prestazione che dovevamo fare, tutta cuore e determinazione – afferma Andrea Di Bari, punto di forza della retroguardia biancoverde – è stata una partita maschia, su un campo molto allentato e gibboso. Sono tre punti preziosi, un bel viatico per la trasferta a Russi di domenica prossima". In panchina ac’era il nuovo acquisto Laurenti, tenuto prudenzialmente a riposo; a Russi potrebbe esordire con la nuova maglia. E’ fallito il tentativo di portare in dote a Ricci l’attaccante Malo, che ha preferito il Solarolo. In Promozione spicca la vittoria sofferta del Mesola contro il Masi Voghiera, una delle squadre più in forma del girone.