Biccy.it - Prime parole di Michele dopo l’addio a Uomini e Donne: come sta

Leggi su Biccy.it

Nelle ultime due registrazioni diè scoppiato una sorta di scandalo che riguardaLongobardi. Prima le corteggiatrici hanno rivelato che il tronista aveva dei profili fake su Instagram con i quali parlava con loro in gran segreto e poi il colpo di scena, una ragazza esterna al programma ha svelato di aver avuto una frequentazione con, mentre lui era sul trono. Stando alle anticipazioni che abbiamo letto, Longobardi sarebbe uscito scosso (pare addirittura in lacrime) dagli studi mariani e oggi sono anche state riferite lela “cacciata”.Nell’ultima registrazione di U&Dera entrato in studio convinto di scegliere Amal e infatti ledi Longobardi sono proprio per l sua ex corteggiatrice. Questo è quello che è successo qualche giorno fa alla corte di Maria: “Lui era vestito per fare la scelta.