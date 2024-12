Mondiale per Club volley femminile 2024 Conegliano-Milano | è derby italiano in semifinale

Leggi su Sportface.it

Nuovo capitolo della sfida: ènelladelperdi. Nelle due formazioni italiane si sono già scontrate tre volte: nelle finali di Coppa Italia a febbraio, di Champions League a maggio e di Supercoppa a settembre: tutte partite vinte dalla corazzata veneta al tie-break. Le ragazze di coach Stefano Lavarini, arrivato in questa stagione a sostituire Marco Gaspari in panchina, vanno quindi a caccia di vendetta.Servirà però una prestazione pressoché perfetta per mettere in difficoltà le pantere di Daniele Santarelli, ancora imbattute in stagione e arrivate nel ruolo di favorite anche in questo torneo. Si preannuncia dunque grande battaglia neldi questa rassegna iridata, in programma alle ore 12.30 italiane di sabato 21 dicembre al Huanglong Sports Center di Hangzhou, in Cina.