Ilfattoquotidiano.it - Michele Padovano, l’ex Juve si racconta: “Il carcere mi ha tolto 17 anni di vita e sconvolto l’adolescenza di mio figlio”

“Questa storia non solo mi ha17di, ma ha anchedi mio“. Queste le prime parole delattaccante dellantus campione d’Europa nel 1996, intervistato dalla Gazzetta dello Sport all’uscita dal Cinema Massimo, in centro a Torino, dopo la prima di “– Innocente – 17senza libertà”. Il documentario prodotto da Sky (in uscita a gennaio 2025) racconterà dell’incredibile vicenda processuale che lo ha visto protagonista. Dall’arresto del 2006 con l’accusa di essere il finanziatore di un traffico internazionale di stupefacenti alle lunghissime giornate in, dalle condanne nei primi due gradi di giudizio al ricorso in Cassazione fino all’assoluzione definitiva del 31 gennaio 2023 presso la Corte d’Appello di Torino.