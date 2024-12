Calciomercato.it - Juventus, siparietto alla cena di Natale: “Non è che si fa male?”

Leggi su Calciomercato.it

Un simpaticoin casa: protagonista il direttore tecnico bianconero Cristiano GiuntoliIn casasi va a caccia di serenità dopo la vittoria in Coppa Italia sul Cagliari: il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli mattatore in casa bianconera.di: “Non è che si fa?” (AnsaFoto) – Calciomercato.itIl successo in Coppa Italia sul Cagliari ha riportato un pizzico di serenità in casa. I bianconeri si apprestano a far visita al Monza nel match in programma domenica sera e valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A. L’auspicio dei tifosi bianconeri è di tornare al successo anche in campionato dopo i quattro pareggi consecutivi contro Milan, Lecce, Bologna e Venezia, con l’ultima vittoria che manca dal 9 novembre in occasione del derby vinto contro il Torino.