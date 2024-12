Oasport.it - Hockey ghiaccio, Val Pusteria demolisce Fehervar a domicilio e Bolzano torna in vetta alla classifica di ICE League

Abbiamo vissuto un venerdì davvero importante per quanto riguarda la ICE2024-2025. Sei match in programma con tutte e tre le formazioni di casa nostra impegnate sul. Valin casa dil’ex capolista, Asiago cade all’overtime in casa di Innsbruck, mentreospitava i Black Wings Lienz e li supera all’overtime.AVS-VAL2-7Vittoria sensazionale dei Lupi in casa dell’ex capolista. Subito 2-0 per i gialloneri con Purdelle (00:16) e Frycklund (4:23) prima che Cheek segni il 2-1 al 5:35. Di nuovo Perdueller (20:56) e Akeson (22:23) allungano sul 4-1 per Val. Cheek di nuovo per il 4-2, prima che Findlay (29:17) e Frycklund (39:38) chiudono il secondo periodo sul 6-2. Nel terzo periodo c’è tempo per il 7-2 di Andersen che chiude i conti al 49:38.