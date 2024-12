Giovanni convince Conte con il ‘Gen Simeone’ | Come me ha sempre fatto dello sforzo il suo motto

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-20 19:29:52 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca:Basato sulla perseveranza, sul lavoro e sul sacrificio, Giuliano Simeone si è messo in tasca suo padre, e per inciso l’intero Metropolitano. E da quando è arrivato in squadra, l’Atlético de Madrid è andatoun razzo – ha collezionato 11 vittorie consecutive – prima di affrontare il Barcellona. Quella stessa filosofia è quella che haapplicato il fratello maggiore. per cominciare are Antonioa Napoli.“Suo padre era un grande calciatore e,me, hail suo”ha commentato lui stessonell’anteprima della partita contro il Genoa in cosa significherà ritorno del primogenito Simeone a Luigi Ferraris. Club in cui Ha giocato nella stagione 2016-17 marcatura 14 gol in 37 partite.