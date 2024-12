Metropolitanmagazine.it - Ghostbusters, Sony Animation sta sviluppando un film animato per Netflix

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Con una serie animata già in fase di sviluppo,stanno cercando di espandere l’universo di, collaborando alla produzione di un. Gli addetti ai lavori aggiungono che il progetto è in fase di sviluppo iniziale, e Kris Pearn è in lizza per la regia. I dettagli della trama sono ovviamente tenuti segreti. Ilfarà parte dell’universo in espansione di, con l’ultimolive-action,: Minaccia Glaciale, uscito a marzo.Pictures, in collaborazione con Ghost Corps, stanno ancheuna serie animata basata sull’amata IP. Pearn, il regista, ha forti legami sia conche con. Ha diretto il sequel di successo del 2013 Piovono polpette 2 – La rivincita degli avanzi e più di recente ha diretto La famiglia Willoughby per