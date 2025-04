Quifinanza.it - Chi è Andrea Pignataro, il miliardario dietro Ion

Leggi su Quifinanza.it

è uno degli uomini più ricchi d’Italia, eppure rimane una figura quasi sconosciuta. Fondatore e amministratore delegato di Ion Group, ha costruito un impero nel settore dei dati finanziari e dei software per banche e istituzioni. Secondo Forbes, nel 2024 il suo patrimonio stimato ammontava a 27,5 miliardi di dollari, piazzandolo al secondo posto tra i miliardari italiani, subito dopo Giovanni Ferrero.Nato a Bologna nel 1970, laureato in economia e con un dottorato in matematica conseguito all’Imperial College di Londra,ha iniziato la sua carriera come trader alla Salomon Brothers, storica banca d’affari di Wall Street. Da allora ha mantenuto un profilo basso: niente interviste, società non quotate in Borsa e quasi nessuna foto reperibile online. Eppure, dale quinte, ha costruito una delle realtà più potenti e riservate della finanza europea.