Laprimapagina.it - Berto, “Chiamami”: la nascita del nuovo progetto musicale

Leggi su Laprimapagina.it

Dal 17 marzo 2025 su tutti i digital store e dall’11 aprile 2025 in rotazione radiofonica sarà disponibile “”, ilsingolo di.“” diè un brano intenso e coinvolgente che unisce sonorità elettroniche e influenze urban, offrendo un viaggiounico. La canzone racconta la storia di un giovane che lascia l’Italia per inseguire nuove opportunità, affrontando il cambiamento con determinazione e introspezione. Il sound avvolgente di “” lo rende perfetto per chi cerca una traccia capace di trasmettere emozioni autentiche.Attraverso una narrazione profonda e personale, “” esplora temi universali come la crescita personale, il distacco e la trasformazione. Il protagonista affronta le difficoltà, le paure e il peso della nostalgia, ma trova nel cambiamento la forza per evolversi.