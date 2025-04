Superbonus in Umbria oltre 22 miliardi di investimenti Lavori conclusi al 968%

Perugia, 10 aprile 2025 – Quasi 9.500 edifici coinvolti, investimenti per oltre 2,2 miliardi di euro e Lavori conclusi per più del 96%. È la fotografia dell'Umbria sul Superbonus al 31 marzo 2025, secondo il report pubblicato da Enea e ministero dell'Ambiente e sicurezza energetica. Numeri che confermano, anche per la regione, il rallentamento fisiologico degli interventi: la corsa al 110% si è praticamente esaurita. Il Suberbonus, come è noto, è stato infatti archiviato. Oggi i bonus edilizi sulle ristrutturazioni prima casa sono scesi al 50%. Nel dettaglio, sono 9.483 gli edifici umbri oggetto degli incentivi, con poco meno di 2,3 miliardi di euro di investimenti ammessi a detrazione. I Lavori conclusi ammontano a quasi 2,12 miliardi, corrispondenti al 96,8% del totale. La spinta dei condomini e l'alto tasso di completamento La maggior parte degli investimenti è stata concentrata sui condomini, che rappresentano il 35,2% del totale (3.

