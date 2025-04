Lanazione.it - La tradizione si rinnova anche a Montecchio Vesponi con la processione della Madonna Addolorata

Arezzo, 10 aprile 2025 – Come daritorna la. L’appuntamento è per questo venerdì 11 aprile alle 21 con partenza dalla Chiesa di San Biagio. La tradizionale e suggestiva iniziativa si snoda per le strade dell’attiva frazione e prevede sette scenografici quadri, animati dai tanti parrocchiani, oltre 50, che rappresentano la passione di Gesù Cristo. Il percorso prevede, come detto, la partenza dalla Chiesa per poi dirigersi verso il “burroncino”, “doccia” e attraversamento Strada Regionale 71, via Schiatti e ritorno. Ladirichiama moltissimi fedeli provenientida dai paesi limitrofi. E quella di venerdì, è la primadi Don Giovanni da parrocoChiesa diche ha da poco “festeggiato” il primo anno di presenza, appunto, a Castiglion Fiorentino.