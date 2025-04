Dopo la marcia indietro di Trump Piazza Affari apre in forte rialzo

Piazza Affari in avvio di seduta, Dopo l’annuncio della pausa di 90 giorni sui dazi decisa dal presidente americano Donald Trump. L’indice Ftse Mib sale del 6,2% a 34.754 punti.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Dopo la marcia indietro di Trump, Piazza Affari apre in forte rialzo Leggi su Unlimitednews.it MILANO (ITALPRESS) – Apertura molto positiva perin avvio di seduta,l’annuncio della pausa di 90 giorni sui dazi decisa dal presidente americano Donald. L’indice Ftse Mib sale del 6,2% a 34.754 punti.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).Unlimited News - Notizie dal mondo

Dazi, marcia indietro di Trump: tregua di 90 giorni. Ma quelli verso la Cina salgono al 125%. Dopo la marcia indietro di Trump, Piazza Affari apre in forte rialzo. La retromarcia sui dazi: perché Trump è tornato indietro e cosa succede ora. Dopo Wall Street anche le Borse europee volano per la retromarcia di Trump sui dazi. Trump fa marcia indietro sui dazi e annuncia una sospensione di 90 giorni, ma non per la Cina. Dazi: dopo la retromarcia di Trump. Ne parlano su altre fonti

I rischi che rimangono dopo la sospensione dei dazi di Trump - Poco più di dodici ore dopo la loro entrata in vigore, il presidente statunitense li ha messi in pausa per novanta giorni. Tuttavia, siamo ben lontani da un cessate il fuoco completo. Leggi ... (internazionale.it)

Dopo la marcia indietro di Trump, Piazza Affari apre in forte rialzo - MILANO (ITALPRESS) – Apertura molto positiva per Piazza Affari in avvio di seduta, dopo l’annuncio della pausa di 90 giorni sui dazi decisa dal presidente americano Donald Trump. L’indice Ftse Mib ... (italpress.com)

Trump fa marcia indietro: blocca i dazi per tutti tranne che per la Cina - Wall Street vola dopo le nuove dichiarazioni. Il Dow Jones sale del 6,26%, il Nasdaq guadagna il 9,04% mentre lo S&P 500 segna +7,46%. (msn.com)