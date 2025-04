Al via i primi interventi per migliorare l’accessibilità nelle aree pubbliche

migliorare l'accessibilità e l'inclusività in diversi spazi pubblici. Con un importo complessivo di € 106.718,46, di cui € 84.671,00 coperti dalla Regione Toscana e circa € 22.500,00 a carico del Comune, questo progetto ha come obiettivo la creazione di un ambiente più accogliente, con un focus particolare sulle persone con disabilità. I primi interventi sono quelli del parco giochi in piazza Coralli e il Palageo, spazi particolarmente frequentati dalla comunità che, grazie al progetto, diventeranno più inclusivi e accessibili. Per quanto riguarda il Palageo, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo accesso pedonale dal parcheggio limitrofo, con una pendenza adeguata a superare le difficoltà derivanti dall'inclinazione della rampa esistente. Lanazione.it - Al via i primi interventi per migliorare l’accessibilità nelle aree pubbliche Leggi su Lanazione.it Arezzo, 10 aprile 2025 – La Regione Toscana ha concesso al Comune di Terranuova un importante finanziamento nell’ambito del progetto “Un territorio inclusivo”, destinato al'accessibilità e l'inclusività in diversi spazi pubblici. Con un importo complessivo di € 106.718,46, di cui € 84.671,00 coperti dalla Regione Toscana e circa € 22.500,00 a carico del Comune, questo progetto ha come obiettivo la creazione di un ambiente più accogliente, con un focus particolare sulle persone con disabilità. Isono quelli del parco giochi in piazza Coralli e il Palageo, spazi particolarmente frequentati dalla comunità che, grazie al progetto, diventeranno più inclusivi e accessibili. Per quanto riguarda il Palageo, il progetto prevede la realizzazione di un nuovo accesso pedonale dal parcheggio limitrofo, con una pendenza adeguata a superare le difficoltà derivanti dall'inclinazione della rampa esistente.

Sestri: al via i primi interventi di manutenzione della viabilità cittadina - In tale data il tratto sarà completamente chiuso al traffico per l’intera giornata. È inoltre previsto un intervento di riparazione dei punti dissestati del manto stradale presso il parcheggio ... (msn.com)

Sestri Levante, al via i primi interventi di manutenzione della viabilità cittadina - Sestri Levante, al via i primi interventi di manutenzione della viabilità cittadina, i lavori sono partiti questa mattina Sestri Levante, al via i primi interventi di manutenzione della ... (ligurianotizie.it)

Sestri Levante, al via i primi interventi sulla viabilità cittadina - In tale data il tratto sarà completamente chiuso al traffico per l’intera giornata. È inoltre previsto un intervento di riparazione dei punti dissestati del manto stradale presso il parcheggio ... (liguria24.it)