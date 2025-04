Ilfattoquotidiano.it - “Mi hanno aperto la pancia in due, alla vecchia maniera”: il ciclista Jakobsen spiega la sua dolorosa operazione

Un’occlusione sanguigna a entrambe le arterie posteriori lo tormentava da più di un anno, frenando i movimenti e la forza nelle gambe di Fabio. Per questo motivo ildella Picnic PostNL, che finì in coma farmacologico in seguito a una caduta nella prima tappa del giro di Polonia 2020, si è sottoposto a un intervento chirurgico molto delicato. L’ha avuto un esito positivo, ora all’olandese non resta che mettersi all’opera per organizzare quello che sarà un lungo, lunghissimo recupero. L’è stata tosta: “A volte fanno piccole incisioni, qui si è fatto: apri, osserva attentamente ogni cosa e fai ciò che è necessario“, ha ammesso ilal De Telegraaf.poi è entrato nei dettagli: “Milain due per raggiungere le arterie, ora mi sento come un nonno malandato”.