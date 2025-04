Puntomagazine.it - Futuramente 2025: per la seconda edizione attesi oltre mille studenti a Milano all’Università Cattolica del Sacro Cuore

Dopo il successo della prima, torna, il festival che mette al centro i giovani under 35, creando un ponte tra formazione, innovazione e opportunità professionali.L’appuntamento è fissato per il 13 maggiopresso l’Universitàdel, sede di, che per l’occasione diventerà ilpulsante del confronto e della crescita per più diragazzi e ragazze desiderosi di costruire il proprio futuro. L’evento è patrocinato dal Comune disarà un evento dinamico e coinvolgente, con un format che include talk ispirazionali, panel interattivi ed esperienze immersive. Al centro del dibattito ci saranno temi cruciali per l’agenda 2030, come il lavoro dignitoso, l’educazione finanziaria, la parità di genere, la sostenibilità e la salute.