Lavori di riassetto rete fognaria sul tatturo regionale Pescasseroli Candela | sequestrata l’area

Lavori di rifacimento erano primi della'autorizzazione e pertanto abusiviI Carabinieri Forestali del Nucleo di San Marco dei Cavoti, in collaborazione con funzionari della Soprintendenza Archeologica per le Belle Arti per le province di Benevento e Caserta, a seguito di una segnalazione alla centrale operativa nei giorni scorsi, hanno effettuato un sopralluogo ai Lavori di riassetto della rete fognaria sul tratturo regio "Pescasseroli-Candela", in San Giorgio La Molara nella località "Piano d'Arco". A seguito di tale sopralluogo, è stato accertato che detti Lavori di rifacimento erano privi di autorizzazione della Soprintendenza Archeologica e pertanto abusivi.

