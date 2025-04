Dove andrà in onda il Festival nel 2026? Il comune di Sanremo impone la clausola anti flop nella selezione del partner | ‘la soglia’ è alla portata di Rai e Mediaset

Festival all’azienda pubblica. Nell’attesa è stata pubblicata la determina dirigenziale del comune di Sanremo che approva l’avviso di manifestazione di interesse per individuare un partner per l’organizzazione e la trasmissione in chiaro del Festival della Canzone Italiana per il 2026, 2027 e 2028, con un’eventuale proroga di massimo due anni.Nelle otto pagine firmate dalla dirigente dell’ufficio turismo Rita Cuffini è apparsa una clausola anti flop. Come rivela Repubblica diventa centrale la questione auditel, la città di Sanremo mette in conto una perdita di spettatori ma fissa un tetto con “una clausola che riservi al comune, senza costi, risarcimenti o indennità a carico dello stesso, la facoltà di far cessare il rapporto con il partner nel caso in cui una o più edizioni ottengano risultati d’ascolto inferiori di 15 punti rispetto alla percentuale media degli ascolti delle precedenti cinque edizioni del Festival”. Ilfattoquotidiano.it - Dove andrà in onda il Festival nel 2026? Il comune di Sanremo impone la clausola anti flop nella selezione del partner: ‘la soglia’ è alla portata di Rai e Mediaset Leggi su Ilfattoquotidiano.it Il 22 maggio il Consiglio di Stato si pronuncerà sul ricorso della Rai contro la sentenza del Tar Liguria che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto dell’organizzazione delall’azienda pubblica. Nell’attesa è stata pubblicata la determina dirigenziale deldiche approva l’avviso di manifestazione di interesse per individuare unper l’organizzazione e la trasmissione in chiaro deldella Canzone Italiana per il, 2027 e 2028, con un’eventuale proroga di massimo due anni.Nelle otto pagine firmate ddirigente dell’ufficio turismo Rita Cuffini è apparsa una. Come rivela Repubblica diventa centrale la questione auditel, la città dimette in conto una perdita di spettatori ma fissa un tetto con “unache riservi al, senza costi, risarcimenti o indennità a carico dello stesso, la facoltà di far cessare il rapporto con ilnel caso in cui una o più edizioni ottengano risultati d’ascolto inferiori di 15 punti rispettopercentuale media degli ascolti delle precedenti cinque edizioni del”.

Dove andrà in onda il Festival nel 2026? Il comune di Sanremo impone la clausola anti flop nella selezione…. I dubbi su Sanremo 2026: mancano date, canale e (forse) anche il conduttore Carlo Conti. È già tempo di pensare a Sanremo 2026. Annuncio a sorpresa di Carlo Conti su chi condurrà Sanremo 2026: la nuova idea per il prossimo anno. Don Matteo 15, dove è girata e quando iniziano le riprese della Fiction di Rai Uno. Carlo Conti condurrà il Festival di Sanremo 2026? Ecco le dichiarazioni. Ne parlano su altre fonti

Sanremo 2026, il Festival potrebbe slittare a marzo in via eccezionale: ecco perché - In queste ore si è diffusa l'ipotesi che il Festival di Sanremo 2026 potrebbe non andare in onda su Rai1 a febbraio, ma nel mese di marzo. Questo slittamento di date dipenderebbe da un evento ... (msn.com)