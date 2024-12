Lanazione.it - Florence Lights Up illumina la bellezza di Firenze

Il cuore pulsante della città Ponte Vecchio, uno dei simboli di, torna a incantare con spettacolari video-mapping, trasformando la sua storica architettura in una tela luminosa. Le proiezioni, in linea con la campagna Enjoy Respect, invitano cittadini e turisti a vivere la città con rispetto e consapevolezza. Anche Palazzo Vecchio, la chiesa di San Paolino, Piazza Santa Maria Novella e la Camera di Commercio si accenderanno di colori e magia. Palazzo Medici Riccardi sarà protagonista con proiezioni ispirate alla sua storia, accompagnate da eventi speciali per il Natale.zioni nei quartieri La luce si diffonderà oltre il centro storico, coinvolgendo i quattro quartieri fiorentini. Piazza delle Cure, Piazza Acciaiuoli al Galluzzo (con un albero di 10 metri), Piazza dell’Isolotto, Piazza Dalmazia e il Parco di San Donato saranno protagoniste di scenografie luminose.