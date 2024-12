Gamberorosso.it - Ecco cosa si mangia a casa di Giorgione la sera della Vigilia di Natale

Leggi su Gamberorosso.it

Il profumo del pesce appena cotto avvolge la cucina, il camino scoppietta e, in una puntata del Gambero Rosso tv, con la sua inconfondibile salopette, prepara inBarchiesi la cena. È tempo di saluti, abbracci, ritorni, ricordi. Tutti intorno al tavolo finalmente riuniti per la cena, e il protagonista del 24 dicembre, secondo la tradizione, non può che essere il pesce.LadidiLa, spiega, è il primo momento delle festività natalizie in cui anche i più lontani tornano. «La vita divide, ma durante le feste si ritrova quel calore familiare che tanto ci manca», dice nella puntata del Gambero Rosso tv dedicata alle ricette delle feste. Come vuole la tradizione, poi, il pesce è il protagonistata: «Mi sono sempre dato da fare per preparare ottimi pranzi, ma laè sacra: niente carne, solo pesce».