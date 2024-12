Panorama.it - Dove il sogno è realtà

Il talento di plasmare il vetro per renderlo arte, quello di costruire utilizzando solo delle pietre. Il fascino senza età dei giochi di strada, la profonda intensità del canto lirico e il rito puntuale delle migrazioni del bestiame. Grandi tradizioni venete da proteggere, raccontare. E tramandare.Vetro, fuoco, genio e mirabile manualità. È l’arte antichissima delle perle di vetro. Le prime testimonianze scritte e documentate risalgono al XIV secolo e non stupisce affatto che siano legate a doppio filo alla città di Venezia, ma anche alle isole di Murano, Burano, Torcello e Pellestrina, da sempre autentici laboratori di bellezza e magia.L’arte delle graziose e coloratissime perle, create dalla maestria dei cosiddetti Perlai e utilizzate per dare forma a meravigliosi manufatti, si è giustamente meritata - a partire dal 2020 - un posto d’onore nella lista Unesco relativa ai patrimoni culturali immateriali in cui hanno titolo di rientrare per l’appunto «le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale».