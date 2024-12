Ilfattoquotidiano.it - Dopo 5.000 anni gli scienziati hanno scoperto perché è nata Stonehenge: “Potrebbe rivoluzionare la percezione che abbiamo avuto finora”

decenni di studi e ricerche, degli studiosi avrebbero capito il motivo della costruzione di. L’imponente circolo di pietre è nato circa 5.000fa e la sua funzionalità è da sempre stata al centro del dibattito accademico. C’è chi sosteneva fosse un luogo di sepoltura e chi affermava fosse stato pensato per misurare il tempo. Tra congetture più o meno probabili, quella realizzata daglidell’University College di Londra e dell’Università di Aberystwyth, “lacheattribuito afino ad ora”, come sottolinea il Daily Mail. Lo studio, pubblicato su Archaeology International, sostiene che le pietre della contea del Wiltshire – dove si trova– siano state costruite come simbolo di “un’unificazione politica e un’identità condivisa in gran parte o addirittura in tutta la Gran Bretagna”,affermano gli autori nell’articolo.