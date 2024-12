Sport.quotidiano.net - Coppa Italia, Inzaghi: "Ho fatto tanti cambi, ma i ragazzi sono stati bravi"

Milano, 19 dicembre 2024 – Prova di forza dell’Inter che batte l’Udinese 2-0 e passa il turno incompletando il quadro dei quarti di finale, dove affronterà la Lazio. Proprio rispetto al match vinto 6-0 contro i capitolini pochi giorni fa, il tecnico nerazzurro Simoneha operato ben novenell’undici titolare ma le cosiddette seconde linee hanno risposto presente archiviando la pratica ottavi in un solo tempo: passato lo spauracchio per turo di Ekkelenkamp sfilato di un soffio sul fondo dopo appena 2’, i nerazzurri hanno infatti reagito poderosamente e all’8’ – a seguito del controllo al monitor VAR dell’arbitro – sivisti negare un rigore inizialmente concesso per un tocco di mano di Kabasele su tiro di Arnautovic. L’austriaco alla mezz’ora ha però avuto la sua rivincita e – imbeccato da Taremi – ha sbloccato la situazione.