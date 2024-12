Liberoquotidiano.it - Centri in Albania, il governo vince in Cassazione: il verdetto che inchioda la sinistra

Questa la parte della sentenza dellache lanon ha letto: «Spetta al circuito democratico della rappresentanza popolare», cioè al, «la scelta politica di prevedere, in conformità alla disciplina europea, un regime differenziato di esame delle domande di asilo per gli stranieri che provengono da Paesi di origine designati come sicuri». Dunque il giudice «non può sostituirsi al ministro degli Esteri» né «può annullare con effetti erga omnes il decreto ministeriale». Significa che i “Paesi sicuri”, se non sono in contrasto con le disposizioni europee, li decide l'esecutivo votato dai cittadini, e che se nelle prossime settimane la Corte di Giustizia Europea decidesse ad esempio che l'Egitto è a tutti gli effetti un “Paese sicuro”, così come il Bangladesh – per citare solo i due al centro delle contestazioni sul trasporto dei migranti in– allora non ci potrebbero più essere obiezioni da parte delle opposizioni né dei singoli magistrati.