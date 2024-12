Davidemaggio.it - Amici 24: anticipazioni ultima puntata dell’anno. Negramaro e Turci tra gli ospiti

E’ stata registrata oggi pomeriggio la tredicesimadi24, nonché l’, in onda su Canale 5 domenica 22 dicembre 2024. Ecco chi sono glie come sono andate le sfide e le gare previste.tredicesima24: gliMaria De Filippi ha accolto in studio, in veste dimusicali, i, che domani sera saranno a Ballando con le Stelle. Tra i giudici della, per il ballo, Eleonora Abbagnato e, per il canto, Gabry Ponte, Nicolò De Devitiis e Paola. Per le sfide di ballo, inoltre, presente anche Marcello Sacchetta.tredicesima24: le sfide e le gareDurante la registrazione – secondo quanto anticipato daNews – si sono consumate molte sfide, tra quelle previste e quelle causa provvedimento disciplinare per le condizioni in cui gli allievi tengono la casetta in cui vivono.