Zelensky | Kiev ha bisogno di aiuto Usa

10.35 "Dobbiamo contare ancora sull'unità tra gli Stati uniti e l'Europa. E' molto difficile sostenere l'Ucraina senza l'dell'America. Ed è di questo che parleremo con il presidente Trump quando sarò alla Casa Bianca". Così il presidente ucrainoal summit dei leader ue a Bruxelles. Ieriha ammesso che "non ha più le forze per riconquistare la Crimea e il Donbass". "Possiamo contare solo sulla pressione diplomatica per costringere Putin a sedersi al tavolo delle trattative", ha sottolineato.