You 5 data d’uscita e poster dell’ultima stagione della serie Netflix

ha svelato iteaser e annunciato l’uscitaquinta e ultimaromance – crime You, prevista per il 2025.Penn Badgley tornerà nei panni dell’enigmatico e affascinante Joe Goldberg, il torbido libraio che nel corso delle stagioni ha sconvolto e affascinato gli spettatori con le sue ossessioni romantiche e i suoi crimini spietati. Questa ultima, scritta e prodotta da Michael Foley e Justin Lo, promette un epilogo memorabile che vedrà Joe affrontare i fantasmi del suo passato, come preannunciato proprio daiche vedete qui sotto.di You 5di You 5Il primo raffigura una collezione di ‘cimeli‘ raccolti da Joe negli anni, tra cui gli occhiali a forma di cuore di Love Quinn, il libro The Dark Face of Love di Guinevere Beck, e dei denti, mentre il secondo raffigura il volto di Joe avvolto da ritagli di giornale.