Servizio Civile Universale: aperto il bando 2025 per 62.549 posti disponibili in Italia e all'estero

Il nuovoannuale per il(SCU) offre 62.549, di cui 61.166 ine 1.383. I giovani tra i 18 e i 28 anni (fino al giorno precedente al compimento del 29° anno),ni o stranieri con regolare permesso di soggiorno, possono inviare la candidatura entro le ore 14:00 del 18 febbraio. Opportunità garantite dalIl Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha annunciato ilsottolineando il ruolo centrale delnella formazione e nella crescita personale dei giovani. Grazie ai finanziamenti previsti fino al 2027, il programma offrirà opportunità concrete in diversi ambiti, dall’assistenza sociale alla tutela ambientale. Ilinclude inoltre nuovi progetti sperimentali nel settore agricolo e ambientale, ampliando il ventaglio delle esperienze