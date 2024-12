Ilrestodelcarlino.it - Ruota panoramica a Cervia e istallazioni luminose a Milano Marittima: ecco il Natale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ravenna), 19 dicembre 2024. Ae asono davvero tanti gli eventi e gli spettacoli che caratterizzano ‘Illumina il’. Ada martedì 24 dicembre, in piazzale dei Salinari, verrà allestita una, attrazione da cui è possibile ammirare la città, il porto canale e il mare. La mattina di martedì 24 dicembre verrà inaugurato l’avvio della, che rimarrà attiva fino al 26 gennaio 2025. Definito inoltre il programma della notte di San Silvestro, con grandi spettacoli di musica in centro ache promettono divertimento per tutta la famiglia. La sera del 31 dicembre in piazza Garibaldi alle 21.30 è in programma il San Silvestro party con il concerto dei Barboni di lusso. Sotto la Torre di San Michele, dalle 22 dj set con Alessandro Piatto, alle 23 concerto La Dolce vita non è mai finita, con JJVianello e gli Intoccabili, per poi proseguire dopo la mezzonatte con il dj set di Alessandro Piatto.