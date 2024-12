Amica.it - Qual è il profumo del Natale? Conta la memoria olfattiva

Di cosa profuma il? Potremmo chiedere e a tante persone diversei sono i profumi che sanno die potremmo avere tante risposte diverse. Ognuna dipende dal ruolo che giocano i ricordi. Ilnon è solo una festa da vivere, ma anche un’esperienza sensoriale che richiama ricordi ed emozioni uniche. Si parla diperché, di tutti i sensi, l’olfatto è il più potente nel risvegliare i ricordi. Basta unpreciso per evocare immagini di pranzi in famiglia, i regali da scartare sotto l’albero o le serate davanti al camino. Che sia l’aroma dolce del panettone nel latte la mattina o per merenda, quello avvolgente del cioccolato e della crema pasticcera, ilverde e legnoso e fresco dell’abete vero addobbato a festa o le note speziate di zenzero e cannella del gingerbread che cuoce nel forno il cui aroma pervade le mura domestiche.