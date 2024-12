Feedpress.me - Putin sfida Nato e Ue: no a cessate il fuoco, sì a negoziati con condizioni imposte. "Con l'Italia simpatia reciproca"

Nella conferenza di fine anno in cui risponde a domande della stampa e di semplici cittadini, il leader russo ha cercato di proiettare un’immagine di forza e perseveranza . Come di consueto, ha utilizzato un evento strettamente coreografato per ribadire la sua autorità e dimostrare un controllo totale su tutto, dai prezzi al consumo all’andamento della guerra. Con una modalità non nuova,