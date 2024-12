Napoli agghiacciante storia di stalking | rifiutato dalla donna che corteggia prima la perseguita con telefonate e regali poi tenta di schiacciarla

Leggi su Dayitalianews.com

Ennesimadie violenze contro una, “colpevole” di aver detto no ad un suotore. I fatti si sono svolti a Melito, in provincia di, dove un 44enne sul posto di lavoro conosce unaquasi coetanea di cui si invaghisce. Lui inizia così arla, ma lei rifiuta sempre le sue avances facendogli capire che non intende diventare la sua compagna.senza tregua, l’inizio di un incuboL’uomo non si dà per vinto e comincia a diventare ossessivo e morboso e lei, per bontà e compassione, decide di tanto in tanto di accondiscendere alle sue richieste. Il primo episodio grave risale allo scorso inverno, quando lui le chiede di salire in auto per parlare. Lei, nella speranza di farlo ragionare, sale sulla sua auto e lui immediatamente le salta addosso, strappandole i vestiti e cercando di avere un rapporto con lei.