Butac.it - L’OMS nasconde i dati dei morti da vaccino?

Leggi su Butac.it

Ci avete segnalato uno studio pubblicato su una testata Open Access del gruppo MDPI, firmato da Paolo Bellavite, Alberto Donzelli e Ciro Isidoro, dal titolo:The WHO Algorithm for Causality Assessment of Adverse Effects Following Immunization with Genetic-Based Anti-COVID-19 Vaccines: Pitfalls and Suggestions for ImprovementLo studio ha avuto risalto grazie a Francesco Borgonovo, che ha intervistato in video Paolo Bellavite, e a un’intervista che è apparsa su Come Don Chisciotte il 16 dicembre. Ci è più comodo partire da una fonte testuale per l’analisi dei fatti, non ce ne voglia Borgonovo se lo snobbiamo.L’intervista comincia con questa affermazione da parte di Bellavite, che riportiamo per come è stata detta:.Premetto che per semplicità concordo col chiamarli qui ‘vaccini’, pur sapendo che sono prodotti biogenetici con caratteristiche diverse dai vaccini conosciuti.