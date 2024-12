Metropolitanmagazine.it - L’ex speaker radiofonico Andrea Piscina condannato a 6 anni per pedopornografia e violenza sessuale su ragazzini

conduttore, 25, arrestato il 13 giugno scorso per produzione di materiale pedopornografico enei confronti di alcuni minori, è statoa 6di reclusione dal Tribunale di Milano. Il pm GiovTarzia aveva chiesto 9di reclusione davanti al giudice Roberto Crepaldi, nel processo con rito abbreviato. Il gup ha riconosciuto ale attenuanti generiche e lo ha assolto da uno dei sei capi d’imputazione, relativo all’istigazione di due minori invitati a riprendere i compagni negli spogliatoi della polisportiva, dove lui era animatore. Richiesta a cui però i duesi erano opposti.avrebbe adescato i, stando alle indagini, su piattaforme social, presentandosi con falsi nomi come «Alessia», «Anna» e «Sara» per indurli a compiere atti sessuali nel corso di chat e videochiamate che, da quanto accertato, avrebbe poi registrato.