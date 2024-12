Ilgiorno.it - La seconda mamma ha diritto al congedo di paternità? Il tribunale di Brescia solleva il caso davanti alla Corte costituzionale

– Finiràildella coppia di due donne, riconosciute entrambe come genitori e come madri dallo Stato italiano, che hanno chiesto di usufruire deldiobbligatorio, cioè dei dieci giorni di astensione dal lavoro e retribuiti al 100 per cento dello stipendio riconosciuti ad ogni padre. Attualmente, la legge (articolo 27-bis del decreto legislativo 151/2001) esclude che quelpossa essere fruito d, ma secondo ladi appello diquella norma è inperché vìola il divieto di discriminazione per orientamento sessuale stabilito daldell’Unione europea e il principio di uguaglianza stabilito dCostituzione italiana. Pertanto, i giudicino hanno chiestodi dirimere la questione.