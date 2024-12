Quotidiano.net - La più antica tavoletta dei Dieci comandamenti venduta all’asta per oltre 5 milioni di dollari. Sarà donata a Israele

Roma, 19 dicembre 2025 -diè stata battuta all'asta da Sotheby's la piùin pietra con l'iscrizione dei. Il prezioso manufatto, risalente a un periodo tra il 300 e l'800 d.C.,donato dall'acquirente, rimasto anonimo, a un'istituzione dello Stato di. Sotheby's stimava 2al massimo La casa d'aste aveva inizialmente stimato il valore dellaa una cifra compresa tra 1 e 2di. Alla fine è stata aggiudicata per il prezzo di 5.040.000, commissioni comprese. Laè di marmo ed è incisa in caratteri paleoebraici. Pesa 52 kg, è alta 60 centimetri, e si stima abbia circa 1.500 anni. Inella versione adottata dagli antichi Samaritani sono stati battuti all'asta da Sotheby's percinquedi: una cifra da capogiro che ha moltiplicato per cinque volte la stima minima di partenza nonostante qualche dubbio sull'autenticità emerso alla vigilia dell'asta, 18 dicembre 2024.