Sport.quotidiano.net - Il Brescia a Salerno a caccia di punti pesanti per provare per ripartire. Formazioni e diretta tv

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’anticipo che domani sera aprirà la diciottesima giornata di serie B propone una sfida che definire delicata è quasi riduttivo. Sul campo dell’Arechi, infatti, i campani padroni di casa ospiteranno ilper quello che in questo momento è diventato un duello diretto molti importante, che nessuna delle due contendenti, alle prese con molteplici problemi, può permettersi di sbagliare. In questo senso, se i granata non possono mancare l’appuntamento con una vittoria che potrebbe farli uscire dalla zona play out, le Rondinelle non devono incappare in nuovi passi falsi. Un ko a, in effetti, inserirebbe la squadra di mister Bisoli nell’elenco delle contendenti iscritte alla lotta per evitare gli spareggi-salvezza e questo è un risultato che i biancazzurri, a lungo in zona play off prima della flessione che è costata l’esonero a Maran, non si possono proprio permettere.