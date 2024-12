Ilfattoquotidiano.it - Giorgia Meloni abbandona il Consiglio europeo: “Ha un intenso stato influenzale”

La premierhato ilnel corso dei lavori a causa di “un” con febbre alta. La leader di FdI riuscita a partecipare solo alla sessione con Volodymyr Zelensky rinunciando poi al pranzo durante il quale puntava a discutere del dossier multe sulle case automobilistiche che non rispettano i parametri Ue. Con la febbre alta ha preso poi parte alla riunione dei Paesi “falchi” sull’immigrazione: in una delle sale dell’Europa Building ha incontrato insieme a Ursula von der Leyen i leader di Olanda, Danimarca, Polonia, Grecia, Cipro, Ungheria, Svezia, Malta e Repubblica Ceca per fare il punto sulle prossime tappe. A febbraio la nuova direttiva sui rimpatri, entro giugno i nuovi codici per circoscrivere i Paesi sicuri di origine con l’obiettivo di estendere il “modello Albania” a livello comunitario.