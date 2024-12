Gibilisco rivela | L’atletica mi ha dato la vita ma me la stava anche togliendo Ho pensato di ammazzarmi

Leggi su Sportface.it

Giuseppe, primatista italiano nel salto con l’asta, si racconta ai taccuini della Gazzetta dello Sport. L’azzurro, che oggi ha 45 anni, conquistò l’oro mondiale a Parigi nel 2003, ottenendo un 5.90 che è ancora il record nazionale. In occasione dei Giochi Olimpici di Atene, andati in scena nel 2004, salì sul podio, conquistando la medaglia di bronzo con un buon 5.85, arrivato dopo un periodo difficile a causa di un infortunio. Nel 2005, l’italiano aggiunse un altro trofeo alla propria bacheca: la Coppa Europa. La rassegna, ospitata dalla città di Firenze, lo vide vincere la propria prova, aiutando la Nazionale a conquistare il terzo posto finale.L’inchiesta antidoping del 2007La carriera divenne macchiata alcuni anni più tardi, nel 2007, quando venne coinvolto nell’inchiesta antidoping “Oil for Drugs”.