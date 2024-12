Oasport.it - F1, griglia quasi al completo per il 2025. Un solo tassello da ufficializzare, tante novità

Con l’annuncio di Liam Lawson come nuovo pilota Red Bull al posto di Sergio Perez si è ormai delineatacompletamente ladel prossimo Mondiale di Formula Uno. Ad oggi 19 posti su 20 sono sicuri, mentre per l’ultimo sedile vacante manca ormai solamente l’ufficialità dell’approdo in Racing Bulls (al fianco di Yuki Tsunoda) del francese Isack Hadjar proveniente dalla F2.Il mercato ha regalato numerosi colpi di scena quest’anno e alla fine saranno addirittura cinque i rookie presenti nel: Jack Doohan (Alpine), Oliver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Sauber), Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e Hadjar.anche a livello di trasferimenti da un team all’altro, dopo una stagione in cui la situazione si era cristallizzata rispetto al 2023.Fari puntati ovviamente sulla Ferrari, che accoglie il sette volte iridato Lewis Hamilton al fianco di Charles Leclerc per andare a caccia del tanto agognato titolo mondiale.