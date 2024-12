Fanpage.it - Eleonora Riso, vincitrice di Masterchef 13: “Lavoro nei circoli Arci. Se mi chiamassero grandi chef, ora non accetterei”

Leggi su Fanpage.it

ha vinto la 13esima edizione di. Oggi, a un anno dalla sua partecipazione al programma, è lontana dalle cucine dei ristoranti: "Mi occupo di eventi nei. Se mi? Ora non accetterei". A Fanpage.it ha raccontato come è cambiata la sua vita, dal rapporto con gli haters ai progetti per il futuro . E sul legame con Niccolò Califano ha precisato: "Amici che si divertono insieme".