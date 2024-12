Sport.quotidiano.net - Atalanta, Toloi festeggia le 300 presenze: “Orgoglioso di questo traguardo”

Bergamo, 19 dicembre 2024 – Le prime trecento in maglia nerazzurra. Ieri sera Rafael, uno dei due capitani dell’(con Marten De Roon che nell’ultimo anno ha quasi semrpe la fascia) nella sfida di Coppa Italia al Gewiss contro il Cesena vinta per 6-1, ha raggiunto quota 300ufficiali in maglia atalantina. Dall’esordio in nerazzurro, il 13 settembre 2015 contro il Sassuolo con Reja in panchina e De Roon in campo con lui,fino alla sfida nove anni e tre mesi dopo contro i romagnoli. In mezzo la vittoria in Europa League, tre terzi posti in serie A, due quarti e un quinto, quattro partecipazioni alla Champions, tre finali di Coppa Italia e, per lui, anche il titolo europeo conquistato con l’Italia di Mancini nel 2021. Matogrossiano di nascita, di Gloria d’Oeste, nipote di emigrati trevigiani partiti in cerca di fortuna dalle colline del Prosecco, naturalizzato italiano nel 2020, un carriera ad alto livello in Brasile con il San Paolo, poi la serie A con la Roma nel 2014 e nell’estate 2015 l’arrivo a Bergamo, in una Dea che lottava per la salvezza, un anno prima dell’approdo in panchina di Gasperini.