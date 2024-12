Bergamonews.it - A Bergamo nel 2024 in crescita i valori di Pm10 e i giorni di superamento della soglia critica

. Anche se l’anno non è ancora finito, è già possibile tracciare un bilancio attendibile sulla qualità dell’aria nel. Le novità sono positive sul piano regionale marispetto allo scorso anno registra aumenti sia neidi– da 22 a 40 con un incremento di 18– e nella concentrazione dell’inquinante più micidiale, il particolato sottile(da 24,8 a 25,0 per metro cubo di aria con un +0,9%).I dati medi annuali sul territorio regionale consolidano il dato già positivo del 2023, che aveva registrato i numeri migliori da quando in Lombardia esiste una rete di monitoraggioqualità dell’aria.Chi ha beneficiato maggiormente del miglioramento sono stati i capoluoghi dell’Est Lombardia – Brescia e Mantova – e quelli pedemontani di Lecco, Sondrio e Varese.