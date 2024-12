Rompipallone.it - Theo Hernandez, la decisione clamorosa: c’entra anche Fonseca

Ultimo aggiornamento 18 Dicembre 2024 16:23 di Giancarlo Spinazzola, può cambiare tutto: il terzino del Milan è pronto a farlo, ecco cosa può accadereUna situazione che sta degenerando:è reduce dalla panchina nello 0-0 del Milan contro il Genoa. Al suo posto il giovane Jimenez che pare abbia convintotanto da poter giocare da titolarenel prossimo match a Verona. Insomma, tempi duri per i terzo francese che attualmente è considerato uno dei più forti al mondo. Eppure la sua stagione fin qui, almeno nei numeri, è decisamente da dimenticare.Cosa sta accadendo a? Di sicuro non sono idilliaci i rapporti con Pauloed i problemi extra campo del calciatore di certo non aiutano, così come la questione rinnovo che sembra davvero ad un punto morto.